"Taniec z Gwiazdami" wraca na antenę. Polsat zaprosił "wyklętych" z TVN

Teraz "Super Express" ustalił, że Edward Miszczak wciągnął także na pokład dwóch prezenterów kojarzonych dotychczas ze stacją TVN. To Filip Chajzer i Andrzej Sołtysik. Obaj pożegnali się w zeszłym roku z "Dzień Dobry TVN". Sołtysik znalazł się w gronie prezenterów zwolnionych w czerwcu. Chajzer był wtedy na urlopie zdrowotnym, ale dwa miesiące później podano, że on również nie wróci do śniadaniówki.