Ma młodszą o 20 lat żonę. Zobaczył ją na widowni

Do tej właśnie sytuacji nawiązał Kuba Wojewódzki, pytając Dańca, "czy zawsze wypatrywał atrakcyjnych dziewczyn na widowni, czy z jego żoną to był jednorazowy przypadek". Komik zareagował błyskawicznie. – Nie. To był taki przypadek jak w harlequinie. I szczerze wam chcę powiedzieć, najszczerzej jak umiem: ona siedziała na widowni, spojrzałem w jej stronę i pomyślałem "to jest niemożliwe, to jest niedopuszczalne". Po prostu oszalałem – wyznał.