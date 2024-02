Padło pytanie o orientację Wojewódzkiego. Zapendowska nie wdała się w dyskusję

Zapendowska o Dodzie i Wojewódzkim

Zapytana o to, czy spodziewała się, że Kuba Wojewódzki stanie się po latach taką gwiazdą, samozwańczym królem TVN-u, powiedziała, że absolutnie nie. - Dla mnie był odkryciem - skomentowała. Sołtysik bez zażenowania pytał o to, co Zapendowska myśli o nieudanych biznesach Wojewódzkiego z Palikotem, a także o to, co sądzi o krążących od lat komentarzach, że Wojewódzki... jest gejem. - Mnie to w ogóle nie przeszkadza. Jakiekolwiek skłonności czy jakkolwiek - rzuciła, a Sołtysik dopytywał dalej, czy te plotki nie są śmieszne i absurdalne. - Nie wiem, nie będę się ustosunkowywać - dodała.