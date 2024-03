Marcin Daniec o powrocie do TVP. Poprowadzi Festiwal w Opolu

Gościem poniedziałkowego podcastu "WojewódzkiKędzierski" był Marcin Daniec. Niedawno dowiedzieliśmy się, że komik poprowadzi "SuperJedynki" w Opolu, co oznacza powrót do współpracy z TVP. Gwiazda sceny zaprzeczyła plotkom, że znane nazwiska nie chcą pojawić się w telewizji publicznej. – Zaskoczę was – zdementował satyryk.