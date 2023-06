"Mamy to". Jakimowicz wyjaśnił, czemu Kaczyński nie jest szefem rządu

W środę 21 czerwca politycznym tematem numer jeden w Polsce był oficjalny powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Prezes PiS stał się jedynym wicepremierem, co wywołało radość Jarosława Jakimowicza. Kontrowersyjny gwiazdor TVP Info odniósł się także do komentarzy, dlaczego Kaczyński nie stanął na czele rządu.