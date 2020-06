Mama zmarłej prezenterki jest zrozpaczona. Oskarża prokuraturę

Christine Flack jest zdania, że prokuratura w ogóle nie wzięła pod uwagę tego, że Caroline miała po awanturze domowej myśli samobójcze. Zaraz po aresztowaniu trzeba było ją przewieźć do szpitala. Była w ciężkim stanie psychicznym.

Po śmierci prezenterki, główny prokurator Ed Beltrami, wypowiadał się kilkukrotnie, że śledczy działali w zgodzie z prawem. Utrzymuje, że Caroline była niebezpieczna dla otoczenia i należało ją skazać za przemoc domową. Tłumaczył, że gdyby jeszcze kiedyś straciła nad sobą panowanie, mogłoby dojść do większej tragedii.

"To żałosne, że pan Beltrami nie pozwoli mojej pięknej córce spoczywać w pokoju i że zdecydował się powielać nieprawdziwe informacje o córce" - pisze mama gwiazdy w liście przesłanym "Eastern Daily Press".

Christine oskarża prokuratora o stworzenie "toksycznej atmosfery", która doprowadziła do śmierci gwiazdy.

Flack przypomina, że jej córka opublikowała na kilka dni przed śmiercią post na Instagramie, w którym pisała, że nie przyznaje się do przemocy domowej, ale weźmie odpowiedzialność za to, co stało się między nią a Lewisem Burtonem.