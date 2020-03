Były chłopak nieżyjącej Caroline Flack mówi, co ją zabiło

Caroline Flack, gospodyni brytyjskiego programu "Love Island", popełniła samobójstwo. Jej były partner zdradził, że dzwoniła do niego dzień przed śmiercią.

"Nie odebrałem telefonu od niej przez pier….ną grę. Nie spałem całą noc. Nigdy tyle nie płakałem. Ale chcę wam pokazać, że bycie wrażliwym jest ok" – napisał wcześniej na Twitterze.

Teraz Cipriani nagrał kilkunastominutowe wideo na Instagramie, w którym powiedział, co zabiło Flack:

- To wstyd i zażenowanie ją zabiły - powiedział, a później dodał: - Mam ogromne poczucie winy i aktualnie mam w sobie dużo złości. Jeśli będę się tego trzymał, to mnie zniszczy, więc muszę nadać temu sens. Zdecydowała się zadzwonić do mnie w swoich ostatnich chwilach, gdy była ze swoimi najlepszymi przyjaciółkami.