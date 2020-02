Caroline Flack nie żyje. Prezenterka miała 40 lat

Caroline Flack, znana z brytyjskiej (oryginalnej) wersji reality show "Love Island", nie żyje. Prezenterka, jak dowiadujemy się z brytyjskiej prasy, targnęła się na swoje życie.

Prawnik rodziny z kolei przekazał stacji ITV, iż prezenterka popełniła samobójstwo. Jej ciało zostało znalezione w sobotę w jej mieszkaniu we wschodnim Londynie.

W sprawie wypowiedział się także przedstawiciel stacji ITV. – Wszyscy w "Love Island" i ITV jesteśmy zszokowani i zasmuceni tą tragiczną wiadomością. Caroline była kochanym członkiem ekipy "Wyspy Miłości". Kierujemy nasze myśli i kondolencje do jej rodziny i przyjaciół – powiedział.

Wyszła za kaucją, jak podaje ITV, dodatkowo z zakazem kontaktowania się z Burtonem do czasu rozprawy, która była wyznaczona na 4 marca. W obliczu skandalu pod koniec roku stacja postanowiła zrezygnować z niej jako gospodyni programu .

Prezenterka opublikowała na Instastories wpis: - "Love Island" było moim światem przez ostatnie pięć lat. To najlepszy program w telewizji. Myślę, że najlepszym, co mogę zrobić, by nie zmniejszyć zainteresowania kolejnym sezonem, jest usunięcie się na bok.