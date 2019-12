Caroline Flack z brytyjskiego "Love Island" przed sądem. Brutalnie zaatakowała partnera

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, opisali to jako "scenę z horroru". Prezenterka Caroline Flack zaatakowała swojego chłopaka w środku nocy. Pocięła mu głowę, cały pokrył się krwią. Znane są szczegóły skandalu.

Burton zadzwonił na policję około 5 nad ranem. Funkcjonariusze zjawili się w apartamencie pary kilka minut później. Lewis i Caroline byli cali we krwi, co policja potem opisała jako "scenę z horroru".

Flack zatrzymano. Podobno podczas przesłuchania na komendzie nie mogła się uspokoić. Wywróciła stół i policjanci musieli docisnąć ją do ziemi, by się opanowała.

"Wiem, że na szczęście wielu z was nie uwierzy w to, co przeczytacie o rozprawie sądowej. Dziękuję wam za to, że dalej mnie wspieracie. Poczuję wielką ulgę, gdy będę mogła przedstawić swoją wersję wydarzeń, a zrobię to, gdy tylko będę mogła" - przekazała fanom.