Była gospodynią "Love Island". Odeszła w atmosferze skandalu

Caroline Flack, gospodyni brytyjskiej wersji programu "Love Island" odeszła po tym, jak oskarżono ją o napaść.

Prezenterka opublikowała na Instastories wpis: - "Love Island" było moim światem przez ostatnie pięć lat. To najlepszy program w telewizji. Myślę, że najlepszym, co mogę zrobić, by nie zmniejszyć zainteresowania kolejny sezonem, jest usunięcie się na bok.