Mama Dody będzie mieć swoje reality-show? "Dostała propozycję"

Już w sobotę 5 listopada wielki finał programu "Doda. 12 kroków do miłości". Przez 10 tygodni widzowie mogli oglądać na antenie Polsatu randki Dody, a już za tydzień dowiemy się, czy wokalistka znalazła prawdziwą miłość. W rozmowie z Wirtualną Polską Doda zdradziła, że być może nie jest to koniec jej przygody z reality-show. - Teraz, jak to się skończy, to nie pozostaje mi nic innego, jak zrobić normalne reality-show ze sobą. Tylko boję się, że moja matka będzie się pchała też do niego - powiedziała nam z uśmiechem na ustach artystka. Co więcej, okazuje się, że pani Wanda Rabczewska chciałaby mieć również swoje reality-show. - Dostała propozycję. Widzę taką iskierkę, jakby chciała. Ojciec jest przerażony - dodała Doda. A jak mama piosenkarki zareagowała na gorzkie teksty na nowej płycie córki "Aquaria", które opowiadają o jej trudnym okresie w życiu i zakończeniu małżeństwa? I czy sama Doda chciałaby, by jej mama miała swój własny program? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym materiale wideo.

