"Mam talent": Michał Kempa młodszą żoną Prokopa?

13. edycja programu "Mam talent" to nie tylko nowi utalentowani uczestnicy, którzy zaskakują publiczność swoimi umiejętnościami i nietypowymi zainteresowaniami. To także nowy prowadzący. Michał Kempa dołączył do programu w tegorocznej edycji. Trzeba przyznać, że z Marcinem Prokopem tworzy zgrany duet. Panowie dbają o to, by widzowie nie nudzili się pomiędzy występami i raczą ich bardziej lub mniej udanymi żartami. Choć dla Kempy jest to pierwsza edycja, dzielnie stara się dotrzymać kroku Prokopowi, który na "Mam Talent" zjadł zęby. Jednak widzowie wciąż pamiętają Szymona Hołownię, który przez 12 lat współprowadził program z Prokopem. Kempa odpowiedział na pytanie, jak się czuje w roli "młodszej żony" Prokopa.