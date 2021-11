"Mam talent": Marcin Prokop wspomina pracę w TVP

Marcin Prokop robi dziś karierę w TVN. Od wielu lat prowadzi program "Mam talent", współprowadzi też "Pytanie na śniadanie" w parze z Dorotą Wellman. Ale w latach 2004-2007 był związany z Telewizją Polską. Prowadził w TVP2 kilka programów rozrywkowych. Teraz opowiedział o tamtym okresie swojej kariery: - Pracę w TVP wspominam przez pryzmat ludzi, z którymi się tam spotkałem. Ta praca to przede wszystkim spotkania z tymi, których lubiłem, ceniłem i z którymi robiłem kawał fajnej roboty. Oczywiście TVP zawsze była i pozostanie stacją politycznie naznaczoną. I za moich czasów powodowało to dyskomfort, że nie jest to telewizja bezstronna, tylko ma jakąś swoją polityczną agendę. I też dlatego się z Dorotą stamtąd wymiksowaliśmy.