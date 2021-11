"Mam Talent": Małgorzata Foremniak o stresie

Małgorzata Foremniak jest jurorką programu "Mam talent" od samego początku, czyli od trzynastu edycji. Mówi, co jest dla niej największym wyzwaniem w pracy: - Co roku jest coś nowego, wspaniałego, coś odkrywczego w występach, które oglądamy. Jeśli chodzi o jurorowanie, to na pewno pierwsze nagrania były dla mnie ogromnym stresem. To było dla mnie wyzwanie, z którym nigdy nie miałam do czynienia. Wyzwanie bardzo trudne, bo kiedy gram, uczę się roli, jestem przygotowana do momentu, kiedy mogę ujawnić moją wrażliwość, kiedy mogę się wypowiedzieć słowami tekstu, postaci, którą gram. A tu jestem po prostu Małgosią Foremniak, która ocenia, patrzy, przygląda się, jest blisko z uczestnikiem i coś ma do niego powiedzieć, co będzie dla niego ważne, co będzie dobrą radą. Początki były trudne. Bardzo przeżywałam każdą moją wypowiedź. Teraz jest inaczej. Inaczej do tego podchodzę, mam większy dystans, wyrobiłam się w tym, czego się podjęłam. Czuję się dużo bardziej swobodna.