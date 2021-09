"Mam talent": Małgorzata Foremniak była kiedyś naprawdę szalona!

"Mam talent" powraca do jesiennej ramówki! To już 13 edycja talent show nadawanego od 2008 roku. Jurorkami w programie niezmienne są Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak, trio uzupełniają panowie, których produkcja wymienia co kilka odcinków. Z okazji premiery "Mam talent" Małgorzata Foremniak zdradziła, jaki występ na scenie show wydał jej się najbardziej... pamiętny. Aktorka wyznała, że kiedyś była dość szalona i pozwalała sobie na nieco więcej. Podczas jednego z występów weszła na scenę, bo sama chciała spróbować tego, co wykonywał kandydat na uczestnika show. Zobaczcie, o co chodzi!