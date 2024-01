Małgorzata Tomaszewska świętowała urodziny. Ale nie sama

- Olka kocham, jak to mówię, miłością pierwszą, ale platoniczną. (...) Traktujemy się jak ta stara żona i ten stary mąż. A tak na poważnie, to w życiu prywatnym nie jesteśmy parą, ale jest mi bliski jak brat. Przyjaźnimy się i bardzo często się widujemy. Olek jest w stanie przyjść i zjeść mi pół lodówki. A ja nie mam pretensji. Z przyjemnością gotuję, a on je - powiedziała kilka miesięcy temu Tomaszewska w wywiadzie dla Wideoportalu.