Małgorzata Tomaszewska już dawno spisała testament. Sama wychowuje syna

Dziś nie ukrywa, że synek jest dla niej najważniejszy. Dlatego zadbała, by w razie nieszczęścia miał zapewnioną dobrą przyszłość. – Mam wszystko zabezpieczone i to od dłuższego czasu - wyznała w rozmowie z "Faktem". - Gdy mały miał chyba dwa latka, to spisałam testament. Mam w nim spisane wszystkie szczegóły dotyczące tego, co z synem będzie się działo, jeśli mnie zabraknie - dodała gwiazda TVP.