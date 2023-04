Małgorzata Rozenek zrezygnowała z alkoholu. Tłumaczy, dlaczego

Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że dba o to, by na co dzień żyć jak sportowiec przed zawodami. Prowadząca "Dzień dobry TVN" dba o higienę życia, a w ciągu kilku ostatnich lat wprowadziła w swoim życiu dużo zmian. Zrezygnowała m.in. z jedzenia mięsa i cukru oraz... całkowicie zrezygnowała z alkoholu. W rozmowie z WP prezenterka tłumaczy, dlaczego już nie pozwala sobie na wysokoprocentowe trunki oraz jak bawi się bez alkoholu. Zobaczcie nasz materiał wideo.