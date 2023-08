1 z 7 Małgorzata Rozenek w żółtej kreacji zadała szyku na sopockim czerwonym dywanie. Od jej opalenizny nie sposób oderwać wzroku

Małgorzata Rozenek to jedna z kluczowych gwiazd TVN-u. To ona była jedną z prowadzących podczas pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festival, to ona już niebawem ma poprowadzić swój nowy show. Nie mogło jej więc zabraknąć na konferencji dotyczącej jesiennej ramówki stacji. Wyglądała perfekcyjnie.