Małgorzata Rozenek spisała testament. Mówi, w jakich okolicznościach wprowadza w nim zmiany

Małgorzata Rozenek bez wątpienia jest jedną z najpopularniejszych kobiet w polskim show-biznesie. Prowadząca "Dzień dobry TVN" odwiedziła studio Wirtualnej Polski, by udzielić wywiadu Filipowi Borowiakowi. Dziennikarz WP i gwiazda TVN porozmawiali m.in. na temat testamentu. Okazuje się, że żona Radosława Majdana zadbała o to, by zabezpieczyć przyszłość najbliższych. - To mi daje poczucie bezpieczeństwa. Jak jesteś odpowiedzialną mamą trójki dzieci, masz rodziców, masz psy, to poczucie zabezpieczenia wszystkiego wokół, jest ważne - powiedziała nam Małgorzata Rozenek. A w jakich okolicznościach Małgorzata wprowadza w nim zmiany? Zobaczcie materiał wideo.