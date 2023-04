Małgorzata Rozenek przeprowadzi wywiad z Dodą w "Dzień dobry TVN"? Mówi to wprost

Małgorzata Rozenek dołączyła do ekipy "Dzień dobry TVN" pod koniec sierpnia 2022 roku. Przeprowadziła już wywiady m.in. z Magdą Gessler, Ewą Chodakowską czy Katarzyną Sokołowską. Ostatnio w jednym z wywiadów Doda zadeklarowała, że z chęcią przyszłaby do śniadaniówki TVN-u, by promować swój nowy singiel "Zatańczę z aniołami" i chciałaby, żeby wywiad z nią przeprowadziła właśnie Małgorzata Rozenek. Zapytaliśmy żonę Radosława Majdana, czy porozmawiałaby z byłą ukochaną swojego męża. Zobaczcie nasz materiał wideo.