Małgorzata Rozenek o zwolnieniu jej brata z TVP. "Nie wykorzystano jego potencjału"

Małgorzata Rozenek od początku swojej kariery w show-biznesie wystąpiła już w niezliczonej ilości programów i szybko wyrosła na jedną z największych gwiazd w telewizji. Jej sukcesu nie powtórzył jednak jej brat Michał Kostrzewski, który w 2021 roku został zatrudniony przez Telewizję Polską w roli jurora w show "You Can Dance - Nowa generacja". Tuż po zakończeniu pierwszej edycji, publiczny nadawca nie zdecydował się jednak kontynuować współpracy z tancerzem. Zapytaliśmy Małgorzatę Rozenek, co sądzi o całej sytuacji. - Myślę, że w ogóle nie wykorzystano jego potencjału (...) Nie zrozumiano, jaki diament ma się w ręku - powiedziała nam Małgorzata. A czy Michał podobał jej się w roli jurora? Odpowiedź znajdziecie w naszym materiale wideo.