Małgorzata Opczowska w bikini. Internauci zwrócili uwagę na coś zupełnie innego

Sezon wakacyjny w pełni, więc także Małgorzata Opczowska spakowała walizki i pojechała z rodziną na wczasy. "Kochani! Wakacje! Zaczynam urlop, znikam na dłuższą chwilę, by nabrać jeszcze większej energii do działania.Do zobaczenia! Dużo słońca wam życzę!" - napisała kilka dni temu na Instagramie, zapowiadając jednocześnie, że do "Pytania na śniadanie" wraca dopiero pod koniec lipca.