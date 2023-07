"Fakty" jednoznacznym liderem oglądalności. Wyniki mówią same za siebie

I choć gospodarze "Wiadomości" od czasu do czasu dziękują widzom za zaufanie wyrażone poprzez oglądalność (tak było np. po długim majowym weekendzie, kiedy program TVP faktycznie zanotował wzrost widowni), to nieczęsto mają się czym pochwalić. Od miesięcy liderem oglądalności są "Fakty" TVN, co potwierdza zresztą najnowszy raport serwis Wirtualnemedia.pl.