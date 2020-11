Małgorzata o zachowaniu Józefa wobec kandydatek. "Publiczna kłótnia jest nieprofesjonalna"

- Trudno mi obiektywnie ocenić, co tam się u nich na gospodarstwie wydarzyło, bo my na ekranie oglądamy 10 minut z całego dnia, który spędzili razem i czasem wychodzą dziwne i niejednoznaczne sytuacje. Na pewno publiczna kłótnia w mediach jest nieprofesjonalna – oceniła w rozmowie z Plotkiem.

- Jeśli chodzi o udział starszych rolników, to sama się dziwię, że w tak niekorzystnym świetle wypadają. Nawiążę tutaj do sytuacji, jaka była u nas na gospodarstwie Jana. My tam naprawdę tworzyliśmy zgraną ekipę i dobrze się ze sobą bawiliśmy podczas kręcenia programu. Tylko nie mogłyśmy zrozumieć, dlaczego on na wizji zamienia się w szowinistycznego, dominującego faceta, a poza kamerą jest zwyczajnym mężczyzną z klasą, który dba o nas z wielką troską – dodała w rozmowie z serwisem.