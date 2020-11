"Rolnik szuka żony": Kandydatki Józefa zaatakowały go na Facebooku!

Oficjalny profil na Facebooku programu "Rolnik szuka żony" to istna kopalnia perełek. Na chwilę po zakończeniu emisji każdego niedzielnego odcinka w sekcji komentarzy rozgrzewa dyskusja. Tym razem doszło do bezprecedensowej sytuacji i do dyskusji dołączył jeden z uczestników show!