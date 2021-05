"Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz pokazała dziecięcy pokój. Pociechy mają tu pole do popisu

Małgorzata Borysewicz była uczestniczką programu "Rolnik szuka żony", która nie kryła, że zgłosiła się do niego w poszukiwaniu miłości, a konkretnie: męża. Szczęście się do niej uśmiechnęło. Zakochała się w Pawle, który wysłał do niej list, szybko zaczął zabiegać o względy farmerki i zadeklarował, że może się do niej przeprowadzić. Jak powiedział, tak zrobił. W niedługim czasie po zakończeniu programu para udowodniła, że myśli o sobie poważnie.