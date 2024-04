Odniosła się do nieudanych metamorfoz. "Wolę komunikaty wprost"

Od 2013 r. prowadzi w telewizji formaty skupiające się na metamorfozach wyglądu. Najpierw był to "Sablewskiej sposób na modę" w TVN Style, z którym to przeniosła się trzy lata później do TVN-u. Tytuł cieszył się sporą popularnością i doczekał się aż dziewięciu sezonów. Późniejszy, "Sablewska od stylu", zamknął się w trzech edycjach. Najnowszy, emitowany w Polsat Café od jesieni 2022 r. show "10 lat młodsza w 10 dni" opiera się na podobnych zasadach, co jego poprzednicy.