Po latach wyznała prawdę. To nie diecie zawdzięcza metamorfozę

Maja Sablewska wydreptała sobie drogę do kariery w nietypowy sposób. Wszystko narodziło się z jej uwielbienia do Natalii Kukulskiej. Założyła fanklub wokalistki, który prowadziła tak prężnie, że zwróciła uwagę samej artystki. Zyskując jej zaufanie, dołączyła do branży muzycznej.