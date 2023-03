Podano szczegóły umowy. To czeka za krytykę show Sablewskiej

Program wzbudza duże emocje. Widzowie często krytykują stylizacje wybierane przez prowadzącą, uznając je za nietrafione. Co więcej, same uczestniczki nie zawsze są zadowolone z tego, jakie ubrania są im proponowane. W jednym z odcinków pani Jolanta nie kryła zniesmaczenia propozycjami Sablewskiej. - Masakra. Nie podobam się sobie. Zmarszczek i worów się nie przykryje makijażem. To widać nawet z daleka. I ta sukienka. Kolor fajny, ale krój kompletnie nie dla mnie - powiedziała.