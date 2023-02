1 z 8 Po "10 lat młodsza w 10 dni" wylądowała u psychiatry. Wielkie upokorzenie na planie show

Już podczas kręcenia programu wiedziała, że to nie skończy się dobrze. Seria upokorzeń, dziwne decyzje produkcji. Po emisji odcinka pani Jola dostała od widzów wsparcie, jakiego nie otrzymała na planie. Teraz opowiedziała, co na prawdę działo się w trakcie nagrań do "10 lat młodsza w 10 dni".