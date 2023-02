Sablewska wspomina pracę z Dodą. "Wiedziałam, że to jest kiczowate"

- Ona lubiła kolor różowy, a ja wiedziałam, że to jest kiczowate - wyznała Sablewska. - Pomyślałam sobie, no dobra, to dobierzemy inny odcień tego różu, żeby było to nadal kompatybilne z artystą, ale miało swoją klasę i estetykę, którą lubię - dodała była menadżerka, która po rozstaniu z Dodą w 2009 r. zajęła się innymi gwiazdami.