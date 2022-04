"Magia nagości": smutny finał randki. Krzysztof dostał kosza. Usłyszał kilka przykrych słów

Co ciekawe, po tym spotkaniu doszło do nietypowej sytuacji. Miesiąc później, w studio pojawił się tylko jeden mężczyzna. Ale nie jak zazwyczaj, ten który wybierał, ale… ten wybrany. – Myślałem, że przyjdzie, ale po tym, co powiedziałem na randce Krzysztofowi… Chciałem się z nim spotkać, uścisnąć dłoń, zapytać, co u niego słychać. No przykro, że stało się tak, jak się stało – skwitował Daniel. Oglądaliście ten odcinek?