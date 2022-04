Wybrała partnera po nagim ciele. Zaskakujący obrót spraw w finale "Magii nagości"

Ich spotkanie było dość nietypowe jak na to, co do tej pory widzieliśmy w "Magii nagości". Oboje nie bali się zadawać pytań wprost o swoją seksualność, o wygląd. W pewnym momencie Monika zapytała, czy pozostali uczestnicy widzieli siebie nago przed wejściem do studia. Sławomir przyznał, że zobaczył resztę panów dopiero w momencie wchodzenia do kolorowych kabin. I dodał, że najbardziej bał się tego... jak jego intymne miejsca będą prezentować się na tle "konkurentów".