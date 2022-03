"Może popełniłem błąd". Nieoczekiwany finał w "Magii nagości"

Uczestnik zaimponował prowadzącej pozytywnym nastawieniem, a także tym, że potrafił dostrzec piękno w każdym z kandydatów. Co więcej, podkreślał, że w jego przypadku "rozmiar nie ma znaczenia", bo "to, co jest mniejsze, może być fikuśne". Zaznaczał, że jego zdaniem nie chodzi o rozmiar, a umiejętności.