"Magia nagości": Rozbierają się na ekranie. Niektórych to przerosło

Niestety nie. Polska mentalność nie może sobie z tym poradzić. I nie chcę tutaj odwoływać się do dramatycznych wydarzeń z historii: wiecznych wojen, zaborów, nieustającej żałoby i chowania ciała pod wieloma warstwami czerni, choć owszem, ma to pewne znaczenie. Największą rolę odgrywa jednak obciążenie cielesności piętnem grzechu, charakterystyczne dla religii, nie tylko zresztą chrześcijańskiej. Mamy niezdrowy stosunek do ludzkiej cielesności i seksualności. Do tego dochodzą kompleksy, przez wiele lat podkręcane przez przemysł reklamowy i media, kreujące idealne, ale nierealistyczne wizerunki ciała, a co za tym idzie również pewien rodzaj zazdrości. No i mamy to, co mamy.