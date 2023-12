Magdalena Ogórek dostała dwuznaczne pytanie. Nie zbyła go milczeniem

Magdalena Ogórek jest gwiazdą publicystyki w TVP, odkąd władzę przejęła prawica. Budzi wiele emocji, czy to tańcząc w studiu z Jarosławem Jakimowiczem, czy snując rozważania o strzelaniu PO do górników i do telewizji państwowej. Wielu widzom nie podoba się sposób, w jaki rozmawia z przeciwnikami PiS.