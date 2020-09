Magda Mołek podsumowuje pracę w TVN-ie. Rozstaje się ze stacją

"Choć sama dowiedziałam się z mediów (!), że nie będzie już mojego programu 'W roli głównej', byłam na to przygotowana" - zdradziła na Instagramie.

Nadal jednak nie było do końca wiadomo, czy usunięcie programu jest jednoznaczne z rozstaniem ze stacją. Magda Mołek zaczęła rozwijać swój kanał na YouTube . Ze strony TVN-u i dziennikarki nie padły żadne deklaracje.

Teraz jednak nie ma wątpliwości co do tego, że telewizyjna gwiazda rozstaje się ze stacją. Na swoim profilu na Instagramie jednoznacznie wyjaśnia sytuację i żegna się z widzami.

"We wrześniu 2004 roku zaczęłam pracować w TVN. Minęło 16 lat i właśnie nasze drogi się rozeszły. Dziękuję Wszystkim, których tam spotkałam i od których mogłam się uczyć. Dziękuję Widzom za życzliwość i wspólne radości ❤️ Dziennikarką będę zawsze, bo to bardziej charakter niż zawód i teraz czuję, że idę swoją drogą" - napisała dziennikarka i zachęciła do śledzenia jej nowych projektów w mediach społecznościowych.