Magda Gessler zdradziła, jak dostała pracę w "Kuchennych rewolucjach"

- Usłyszałam, że widziałby mnie w nowym, mocnym kulinarnym projekcie TVN. Już podczas tej rozmowy usłyszałam, że Edwardowi Miszczakowi podoba się pomysł, by to właśnie mnie do niego zaangażować. Gdy się dowiedziałam, jakie byłoby moje zadanie, od razu poczułam ekscytację. Ucieszyłam się, że będę mogła zwiedzić całą Polskę i pomagać ludziom. Poczułam się wyróżniona, bo ten format prowadzili głównie mężczyźni, np. Gordon Ramsay. A tu taki kredyt zaufania – firma Constantin i stacja TVN widzą w tej roli kobietę. Ten program miał szansę zmienić moje życie - zaznaczyła Gessler, która dziś pojawia się także w innym kulinarnym formacie, programie "MasterChef".