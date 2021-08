Gessler polecała to miejsce. Wielkie rozczarowanie restauracją po "Kuchennych Rewolucjach"

Klasyczny internet vs. rzeczywistość

Gdy kelnerka położyła przed nami talerze, nie wierzyłam własnym oczom. Nasze dania w niczym nie przypominały tych ze zdjęć na kanałach "Nie lada ryby" w mediach społecznościowych. Co gorsza, smakowały jeszcze gorzej, niż wskazywał na to ich wygląd. Typowe sałatki z kapusty były bez smaku, to co miało być puree było po prostu tłuczonymi ziemniakami.