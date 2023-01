Magda Gessler o przejściu Miszczaka z TVN do Polsatu: Szanuję go, ale na początku głosował przeciwko "Kuchennym rewolucjom""

Magda Gessler była gościem w studiu Wirtualnej Polski. Restauratorka opowiedziała nie tylko o najnowszym sezonie "Kuchennych rewolucji", który na antenie TVN zadebiutuje już 2 marca, ale również o zmianach w stacji, które zadziały się po przejściu Edwarda Miszczaka właśnie z TVN do Polsatu. Zapytaliśmy Magdę Gessler, czy mocno przeżyła fakt, że jej dotychczasowy szef odszedł z budynku przy Wiertniczej. - Ja w ogóle nie interesuję się strukturami miejsca, w którym pracuję [...] Bardzo lubiłam, z dystansem, Edwarda Miszczaka. Nigdy on nie był pomysłodawcą tego programu ["Kuchennych rewolucji - przyp. red.], wręcz przeciwnie, nawet głosował przeciwko niemu - powiedziała nam Gessler. W dalszej części tego fragmentu naszego wywiadu ulubienica widzów również zdradza m.in. dlaczego były dyrektor miał do niej "ogromny dystans". Zobaczcie nasz materiał wideo.