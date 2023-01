Magda Gessler mówi, jak wygląda jej dieta. "Tak schudłam 13 kilogramów"

Magda Gessler w rozmowie z Wirtualną Polską opowiedziała, co je na co dzień. Restauratorka w ostatnim czasie mocno zmieniła swoje nawyki żywieniowe za sprawą swojego syna i wyeliminowała z diety kilka produktów bez których przeciętny Polak nie wyobraża sobie życia. Gwiazda "Kuchennych rewolucji" opowiedziała również, co uwielbia jeść na śniadanie. Są to bardzo proste produkty, a jeden z nich jest dla niej sprowadzany z Bułgarii i Turcji. Jak wygląda dieta Magdy Gessler? Odpowiedź w naszym materiale wideo.