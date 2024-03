Jaśniej się nie dało. Orłoś dobitnie wyjaśnił Gizie, czym dziennikarz różni się od aktora

35-letni Giza, do niedawna jeden z prezenterów "Panoramy", wyraźnie umywa ręce od tego, jak wyglądała Telewizja Polska w ostatnich latach i bynajmniej nie czuje się odpowiedzialny za to, co przekazywał widzom na antenie m.in. w informacyjnym programie Dwójki. Najlepszym tego dowodem jest wpis Gizy z początku marca na platformie X, w którym porównał prezenterów do aktorów.