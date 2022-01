Maciej Orłoś gorzko o TVP. To jeden z powodów, przez które odszedł

- Kiedyś WOŚP i TVP to była jedność. Skończyło się to parę lat temu. Dla mnie to było szokujące. Nie rozumiem, jak można nie towarzyszyć, nie być z Orkiestrą, która robi tyle dobrych rzeczy i to jest oczywiste. Mało tego, jak można udawać, że Orkiestry nie ma. Pamiętam taki argument TVP, że to TVN przejął, że to już nie nasze - powiedział Orłoś w programie "Onet Rano".