"Love Island": Polały się łzy. Nie chciał uwierzyć, że go zdradziła na oczach kamer

W "Love Island" nadszedł czas na Casa Amor. Jak się okazało, kilka dni w nowym towarzystwie zmieniło nastawienie wielu uczestników. W tym Patrycji, która do tej pory tworzyła parę z Łukaszem. - Jak to było wszystko prawdziwe, to wróci do mnie – mówił z nadzieją uczestnik.