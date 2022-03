"Love Island": Gorące sceny w programie. Uczestnicy poszli na całość

Ostatni odcinek obfitował w gorące sceny. Wszystko za sprawą kryjówki, czyli osobnego pokoju, w którym co jakiś czas któraś z par ma szansę pobyć sam na sam. Pod koniec odcinka Kuba "Góral" odczytał wiadomość: "Josie i Kuba, czas na to, aby kanadyjska słodycz poznała moc zakopiańskiej ciupagi". Oznaczało to, że to właśnie ta para ma udać się do kryjówki na noc.