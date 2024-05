Luna nie spakowała jeszcze walizek. Zostaje w Szwecji

Praca domowa

- Tak ogólnie mówiąc, a może używając metafory, jeżeli ktoś jeszcze nie do końca chodzi, to nie powinien biec w maratonie. [...] Doświadczenie sceniczne, które nam pomaga w tym, że jak chcemy tańczyć na scenie, bo chcemy, żeby było fajnie, to musimy przytrzymać tę przeponę, oddzielić ją trochę od reszty ciała i wtedy mamy szansę na strojenie tych dźwięków. [...] Wydaje mi się, że to jest zbyt poważny konkurs. I trzeba tam przerobić jeszcze kilka kwestii, np. ABC techniki wokalnej, żeby to miało ręce i nogi - podsumowała w "Fakcie" Agnieszka Hekiert, trenerka wokalna znana z "Twoja twarz brzmi znajomo".