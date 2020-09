Łukasz z "Rolnik szuka żony" gorzko o swoich byłych. "Radzę uważać na takie sztuczki"

Łukasz Sędrowski na planie " Rolnik szuka żony " zakochał się w Agacie Rusak. Para świata poza sobą nie widziała i już po kilku dniach znajomości snuła wspólne wizje przyszłości. W ostatnim odcinku doszło nawet do zaręczyn. Niestety, po kilku wspólnie spędzonych tygodniach (już bez obecności kamer) czar prysł. Szara rzeczywistość zweryfikowała uczucie narzeczonych. W rezultacie para się rozstała.

Od tej pory Łukasz wiedzie życie wiecznego singla. Jednak co jakiś czas usiłuje przypomnieć o sobie widzom, występując np. w "Pytaniu na śniadanie" czy publikując posty na Instagramie.

- Agata i Paulina napisały do mnie list tylko dlatego, że wśród kandydatek Grzegorza i Krzysztofa byłyby pewnie niezauważone i nie miałyby szansy być zaproszone do gospodarstwa. (...) Później zaczęło się współczucie kandydatkom, które wiedzą, co robią i są bardzo dobrze przygotowane, także radzę uważać na takie sztuczki - powiedział gorzko w rozmowie z Plotkiem.