"Rolnik szuka żony": Manowską zamurowało. Widzowie oburzeni postawą rolnika

Pierwszy etap w "Rolnik szuka żony" to czytanie listów od kobiet, które chcą walczyć o względy uczestników programu. Po zapoznaniu się z ich treścią mężczyźni dokonują wstępnej selekcji i zapraszają potencjalne kandydatki na żonę, by spotkać się z nimi na żywo przed kamerami. Niektórzy dostają setki takich listów, więc wybór tylko kilku najbardziej obiecujących bywa nie lada wyzwaniem.

- Drogi Dawidzie, dziękuję, że dałeś sobie szansę, że zgłosiłeś się do tego programu, i że na nowo uwierzyłeś w miłość. Dzięki tobie we mnie także zabłysła iskierka nadziei – czytał na głos adresat. - Tak samo jak ty jestem katoliczką. Chciałabym założyć rodzinę pełną roześmianych dzieci. Rodzinę, w których miłość i szczerość są na pierwszym miejscu.

Marta Manowska zauważyła, że słowa autorki brzmią tak samo, jak to, co usłyszała wcześniej od Dawida. Ten się tylko roześmiał i czytał dalej. Na koniec wyciągnął kilka zdjęć i tu pojawił się zgrzyt.

- Nie. Nie w moim typie. Nie pasowalibyśmy do siebie – stwierdził Dawid po obejrzeniu zdjęć młodej kobiety.

Martę Manowską zamurowało, ale prowadząca oczywiście nie mogła wpływać na decyzję uczestnika. - Po co miałem robić sobie nadzieje i dziewczynie, z którą czułbym, że to nie jest to. A naprawdę nie chciałbym jej skrzywdzić – tłumaczył później przed kamerami.