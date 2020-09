Dwa zdania i półnagie zdjęcie. Rolnika zatkało po takim liście

Pierwszy etap w "Rolnik szuka żony" to czytanie listów od kobiet (i mężczyzn, bo w tej edycji jest też jedna rolniczka!), które chcą walczyć o względy uczestników programu. Po zapoznaniu się z ich treścią mężczyźni dokonują wstępnej selekcji i zapraszają potencjalne kandydatki na żonę, by spotkać się z nimi na żywo przed kamerami. Niektórzy dostają setki takich listów, więc wybór tylko kilku najbardziej obiecujących bywa nie lada wyzwaniem.

Bardowscy budują dom. Będzie okazały

Rekord w ilości otrzymanych listów pobiła Magdalena, która musiała otwierać prawie 400 kopert. Wiadomość do niej napisał m.in. andyjski muzyk z Ekwadoru, który bardzo chciałby przyjechać do Polski i poznać naszą kulturę. Inny kandydat na męża napisał do Magdaleny, bo widział u niej… piękny traktor i motor. "A ja się znam troszeczkę na ziemniaczkach" – dodał kawaler.